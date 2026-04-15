Третій сіяний турніру АТР 500 у Барселоні несподівано програв у другому колі
Алекс де Мінор
Сьома ракетка світу австралійський тенісист Алекс де Мінор несподівано поступився сербу Хамаду Меджедовичу (88) у другому колі турніру серії АТР 500 у Барселоні.
Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.
Barcelona Open Banc Sabadell – АТР 500
Барселона, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $2,950,310
Друге коло, 15 квітня
Хамад Меджедович (Сербія) – Алекс де Мінор (Австралія) 6:3, 6:4
Суперники зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі. У наступному колі змагань Меджедович зіграє проти Нуну Боргеша (52, Португалія).
Першим сіяним турніру в Барселоні є іспанець Карлос Алькарас (2). У випадку завоювання титулу він повернеться на першу сходинку світового рейтингу.
Нагадаємо, що італієць Яннік Сіннер поточного тижня повернув собі статус першої ракетки світу.