Барселона встановила антирекорд Ліги чемпіонів серед іспанських команд

Олег Дідух — 15 квітня 2026, 15:30
Барселона встановила антирекорд Ліги чемпіонів серед іспанських команд
Барселона стала автором антирекорду Ліги чемпіонів серед іспанських команд.

Про це повідомляє Squawka.

Напередодні Барселона у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів обіграла Атлетико Мадрид 2:1 і вилетіла з турніру. Для каталонців цей матч став 15-м поспіль у Лізі чемпіонів, у якому команда Ганса-Дітера Фліка пропустила бодай один гол. Це антирекорд турніру серед іспанських клубів.

Попереднього разу Барселоні вдалося зіграти матч у Лізі чемпіонів без пропущеного голу 9 квітня 2025 року в першому матчі чвертьфіналу проти Боруссії Дортмунд – перемога 4:0. Через тиждень у матчі-відповіді Барселона програла 1:3, і з цього поєдинку розпочалася 15-матчева серія з пропущеними голами. Сумарно у цих 15 поєдинках каталонці пропустили 27 голів.

