Зірка Барселони може отримати дискваліфікацію за критику суддівства після чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Денис Іваненко — 15 квітня 2026, 14:16
Вінгер Барселони Рафінья ризикує бути дискваліфікованим на декілька матчів Ліги чемпіонів через свою заяву про пограбування з боку суддів після матчу-відповіді 1/4 фіналу проти Атлетико (2:1).

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У статті 11 Дисциплінарного кодексу, що стосується "Загальних принципів поведінки", зазначено, що підставою для санкцій є будь-яка "образлива поведінка або така, що будь-яким іншим чином порушує елементарні норми гідної поведінки" чи та, що "дискредитує футбольний вид спорту та УЄФА, зокрема".

Покарання для травмованого бразильця може сягати трьох матчів, які йому доведеться пропустити вже в наступному сезоні Ліги чемпіонів. Подібний прецедент уже був.

У схожій ситуації опинився також ексфутболіст Барселони Неймар, якого у 2019 році дискваліфікували за допис в інстаграмі, де той критикував арбітра. Спочатку УЄФА призначила йому три гри дискваліфікації, але згодом Спортивний арбітражний суд скоротив термін до двох поєдинків.

