Чемпіон Теніс

Алькарас знявся з домашнього турніру в Барселоні: відома причина

Станіслав Матусевич — 15 квітня 2026, 18:52
Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас знявся перед матчем другого кола проти чеха Томаша Махача (47) на турнірі серії АТР 500 у Барселоні.

Про це повідомив журналіст Хосе Моргадо у соцмережі Х.

Причиною відмови від подальшої участі в турнірі стала травма правої руки. Алькарас скаржився на неї ще під час матчу першого кола проти фіна Отто Віртанена.

Таким чином, Махач без боротьби пройшов у чвертьфінал, де зустрінеться з сильнішим у матчі між Лоренцо Сонего (66, Італія) та Андрєєм Рубльовим (15, -).

Алькарас не зуміє поборотися за статус першої ракетки світу в заочній боротьбі проти італійця Янніка Сіннера. Для того, щоб знову піднятися на перший рядок, Карлос мав вигравати турнір у Барселоні.

Нагадаємо, що Сіннер поточного тижня повернув собі статус першої ракетки світу.

