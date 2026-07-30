Чемпіонська гонка, рекорд Ярмоленка та битва за виживання: головні інтриги нового сезону УПЛ

31 липня стартує новий сезон Української Прем'єр-ліги. У турнірі візьмуть участь 16 команд, а сам чемпіонат традиційно проходитиме у два кола.

"Чемпіон" у спеціальному матеріалі підготував основні інтриги сезону.

Формат чемпіонату

Осіння частина чемпіонату складатиметься з 16 турів. На зимову перерву команди підуть 12 грудня. Сезон поновиться 27 лютого 2027 року поєдинками 17-го туру, а завершиться 4 червня. Наведені дати є базовими та можуть коригуватися упродовж сезону.

Окрім нагород, команди боротимуть за потрапляння в єврокубки. Наразі Україна зберігає представництво чотирма клубами. Чемпіон здобуде путівку до Ліги чемпіонів, володар Кубка України – до Ліги Європи, а два призери – до Ліги конференцій. Це стандартна формула розподілу, однак ця схема може змінитися залежно від підсумків розіграшу Кубка України, який може виграти команда із трійки призерів; у такому випадку путівка в Лігу конференцій отримає четверта команда.

ФК Динамо

За підсумком сезону з УПЛ напряму вилітають дві останні команди. Натомість колективи, які посіли 13-те та 14-те місця, виборюватимуть місце в еліті у перехідних матчах з третьою та четвертою командами Першої ліги.

У сезоні-2026/27 три команди з Першої ліги поповнили елітний дивізіон. Учасниками змагань стали Буковина, яка повернулася після 32-річної перерви, Чорноморець та Лівий Берег, які були відсутні в УПЛ лише один сезон.

Нові виклики для Шахтаря

Перед початком нового сезону саме донецький Шахтар вважається головним фаворитом чемпіонату. Жоден із клубів УПЛ не може скласти суперництво чинним чемпіонам за бюджетом, трансферами та глибиною складу. Проте чи справді варто віддавати корону "гірникам" ще до старту?

ФК Шахтар

Згадаймо, як минулого сезону "гірники" втрачали восени очки, а лідером та претендентом на "золото" тривалий час залишався черкаський ЛНЗ.

Схожа ситуація може повторитися, адже проблеми в центрі захисту донеччан нікуди не ділися, а дороговартісним бразильським новачкам знадобиться адаптація до нового чемпіонату.

ФК Шахтар

Додатковим фактором стане участь команди Арди Турана в основному етапі Ліги чемпіонів. Очікується, що Шахтар буде проводити домашні матчі у Великій Британії. У такому випадку ускладниться логістика та додасться втома від переїздів.

У попередньому сезоні Туран довів, що не боїться проводити ротації та довіряти молоді. Втім, за щільного графіка втрати очок неминучі. Залишається відкритим питання, чи зуміють конкуренти скористатися проблемами фаворита.

Хто може нав'язати боротьбу Шахтарю

Черкаський ЛНЗ у минулому сезоні значно підняв планку власних досягнень, завоювавши срібні нагороди. Команда Віталія Пономарьова цілком реально могла виграти і чемпіонство.

Після такого емоційно виснажливого сезону молодим командам складно втриматися на досягнутих позиціях. Яскравий приклад тому – Олександрія, яка після здобуття срібних нагород опинилася в Першій лізі. Втім, ЛНЗ навряд чи чекає подібна участь. Головний тренер черкасців продовжує роботу. Влітку "фіолетові" відпустили гравців ротації, натомість підсилили склад кількома цікавими гравцями.

Віталій Пономарьов ФК ЛНЗ

Багато залежатиме від того, як довго затримається у єврокубках команда Пономарьова. Наставник ЛНЗ звик грати обмеженим складом, а у випадку боротьби на трьох фронтах обоймою із 14–16 футболістів важко пройти весь сезон без спадів. Втім, ЛНЗ не варто відкидати із числа претендентів на нагороди.

Полісся щосезону покращує свої результати: п'яте, четверте місця, а в минулому чемпіонаті житомиряни здобули історичну "бронзу". "Вовки" не збираються зупинятися на досягнутому, а президент клубу ставить перед тренерським штабом Руслана Ротаня максимальні завдання.

ФК Полісся

Найбільшою втратою "вовків" став відхід Олексія Гуцуляка. Вінгер збірної України вирішив спробувати власні сили у закордонному чемпіонаті. На підсилення власник клубу витратив 5 млн євро (дані Transfermarkt). Ексвінгер Карабаху Леандро Андраде може стати відкриттям чемпіонату, а опорник Андрусв Араухо вважається одним з найкращих гравців своєї позиції в УПЛ.

Загалом, за всіма показниками Полісся цілком може претендувати навіть на чемпіонство. Для цього команді потрібно уникнути провалів і непотрібних втрат очок. Участь в єврокубках має додати житомирянам досвіду виступів у кількох турнірах.

Київське Динамо у 2027 році відзначатиме століття клубу. Найкращим подарунком стане золотий дубль – чемпіонство та здобуття Кубка. Саме такі завдання завжди стояли перед столичною командою.

ФК Динамо

Проте сучасні реалії внесли корективи. Через повномасштабну війну в Київ складно запросити кваліфікованого легіонера. Наразі клуб переважно розраховує на внутрішні резерви та власних вихованців.

Та все ж під час літнього трансферного вікна "біло-сині" зуміли здивувати запрошенням форварда з юнацької команди ПСЖ П'єра Мунгенге, поверненням ексгравця Томаша Кендзьори та підписанням захисника Карпат Олексія Сича. Наскільки новачки допоможуть команді Ігоря Костюка, покаже чемпіонат. Наразі перші матчі "біло-синіх" у єврокубках не додають оптимізму вболівальникам киян.

П'єр Мунгенге ФК Динамо

Ветерани Динамо Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський з кожним роком не молодіють, низка гравців основи не демонструє прогресу, а Матвій Пономаренко поки не виправдовує статус найкращого бомбардира минулого сезону.

Погоня Ярмоленка за рекордом Шацьких

Окремою інтригою нового сезону стане гонитва Андрія Ярмоленка за звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів України. Наразі на рахунку лідера Динамо 123 голи в УПЛ. Попереду залишається лише одна легенда київського клубу – Максим Шацьких (124).

Щоб повторити рекорд "МАХ-16", Ярмоленку достатньо забити один м'яч, а ще один гол зробить його одноосібним найкращим бомбардиром в історії Української Прем'єр-ліги. Якщо лідер Динамо уникне серйозних травм, цілком імовірно, що історичне досягнення підкориться йому вже в найближчих матчах нового чемпіонату.

Андрій Ярмоленко ФК Динамо

Тіньовий фаворит сезону та претенденти на єврокубки

Одним із головних претендентів на прорив виглядає ФК Харків. Клуб активно розвивається, а власники продовжують інвестувати значні кошти у підсилення складу. Амбіції клубу вже давно не обмежуються місцем у топ-8.

Влітку клуб зробив гучний ребрендинг, змінивши назву Металіст 1925 на Харків, презентував новий логотип, кольори. Значні зміни відбулися і в складі самої команди. Тренерський штаб відмовився від низки вікових українських футболістів, підписавши півзахисника Динамо Олександра Яцика, взявши в оренду Артема Смолякова та викупивши контракти форварда Кривбасу Парако та аргентинського півзахисника Профіні.

Карлос Парако ФК Харків

Керівництво продовжує довіряти тренерському штабу на чолі з Младеном Бартуловичем. "Червоно-жовтим" цілком до снаги втрутитися в боротьбу за медалі, скориставшись зайнятістю основних претендентів у єврокубках. Певне занепокоєння викликають результати харків'ян у контрольних матчах. Підопічні Бартуловича зазнали п'яти поразок у восьми матчах, але рівень суперників був доволі високим.

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Не варто списувати з рахунків Колос, Карпати та Зорю. Усі три клуби вже мають досвід виступів у єврокубках і прагнуть повернутися на міжнародну арену, адже це не лише престиж, а й важливе джерело доходів.

Артем Гусол ФК Колос

Ковалівці наразі виглядають острівцем стабільності у нинішніх умовах. Добре укомплектований склад, кваліфікований тренерський штаб, розвинена інфраструктура – усі ці фактори дають підставу очікувати високого результату.

Карпати влітку найбільше попрацювали на трансферному ринку. Клуб зумів продати гравців на 11,38 млн євро та підписати цікавих новачків. Повернення Назарія Русина в УПЛ повинно додати родзинки виступам "зелено-білим". Команда Франа Фернандеса виглядає самобутнім і добре організованим колективом, здатним створити сенсацію.

Новачки Карпат ФК Карпати

Луганська Зоря навесні продемонструвала урок професіоналізму. Команда вже не мала турнірних завдань, але зуміла розвінчати прогнози скептиків і боролася за очки у кожному матчі. Якщо підопічні Віктора Скрипника продемонструють таку ж самовіддачу в новому сезоні, то луганці мають посідати місце вище 8-го.

Віктор Скрипник ФК Зоря

Водночас Кривбасу буде непросто повторити минулорічний виступ. Команда втратила одразу кількох ключових виконавців – Мендозу, Задераку, Парако, Араухо та Дібанго. За таких кадрових змін повторити сьоме місце минулого сезону команді Патріка ван Леувена буде значно складніше. Клуб продовжує робити ставку на підписання маловідомих легіонерів і розвиток вихованців власної академії.

ФК Кривбас

Хто може приємно здивувати

Новий сезон може подарувати ще кілька приємних несподіванок.

Передусім це стосується дебютанта елітного дивізіону – Буковини, яка повернулася в еліту після 32-річної перерви. Чернівецький клуб влітку провів якісну селекцію та цілком здатний закріпитися у середині таблиці. Варто відзначити роботу тренерського штабу Сергія Шишенка, який вміє витискувати максимум з наявних можливостей.

ФК Буковина

Цікавим виглядає і Епіцентр. Команда має сильний тренерський штаб на чолі із Сергієм Нагорняком, який успішно інтегрує до складу іспанських легіонерів. У минулому чемпіонаті колектив з Кам'янець-Подільського демонстрував яскравий атакувальний футбол та створив чимало проблем фаворитам.

Кирило Ковалець (у центрі) ФК Епіцентр

Боротьба за виживання

Не менш інтригуючою обіцяє бути боротьба в нижній частині турнірної таблиці, адже відвертого аутсайдера важко виділити.

Найскладніший сезон прогнозують Кудрівці. Команда майже повністю оновила склад, а головний тренер Олександр Протченко поки не має достатнього досвіду роботи в Українській Прем'єр-лізі. Настільки масштабні кадрові зміни завжди потребують часу, тому старт чемпіонату може виявитися непростим.

ФК Кудрівка

Складно буде й Вересу. Рівняни не надто переконливо провели другу частину минулого сезону, а влітку втратили кількох важливих футболістів і поки не компенсували ці втрати якісним підсиленням. Клуб шукає додаткові джерела для фінансування, адже конкурувати з іншими клубами доволі складно. Тому рівняни, ймовірно, боротимуться за збереження місця в еліті.

ФК Верес

Своєрідним "ікс-фактором" чемпіонату виглядає Оболонь. Кияни можуть як поборотися за місце у першій десятці, так і опинитися серед учасників перехідних матчів. Багато залежатиме від того, наскільки швидко головний тренер Руслан Антоненко інтегрує новачків та зробить наступний крок у розвитку команди.

Схожа ситуація і в Лівого Берега. Новачок УПЛ не має великої кількості зіркових виконавців, однак команду очолює один із найдосвідченіших українських тренерів – Олександр Рябоконь, який свого часу вивів Десну до єврокубків і боровся з нею за медалі чемпіонату України. Саме досвід наставника може стати головною перевагою киян у боротьбі за збереження прописки в еліті.

ФК Лівий Берег

Непростим виглядає становище й Чорноморця. Одесити провели велику кадрову чистку. На старті сезону УПЛ "моряки" не можуть похвалитися довгою лавою запасних, однак їхнім головним козирем залишається головний тренер Роман Григорчук. Саме його досвід здатний допомогти команді набрати необхідну кількість очок для збереження місця в УПЛ. Потрапляння до першої десятки за нинішніх умов можна буде вважати великим успіхом.

Попри старт чемпіонату, остаточний баланс сил ще не сформований. Літнє трансферне вікно залишатиметься відкритим до початку вересня, тому чимало клубів ще можуть суттєво підсилити склади. Саме останні трансфери нерідко змінюють розстановку сил у боротьбі за медалі та виживання.

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Де дивитися матчі УПЛ

Усі матчі сезону-2026/27 Української Прем'єр-ліги транслюватиме офіційний телеканал UPL.TV.

Перегляд поєдинків доступний на популярних ОТТ-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також на міжнародних сервісах OneFootball і GONET.TV.

Українське дербі Динамо – Шахтар ФК Динамо

Крім того, канал UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковій платформі Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV уболівальники можуть переглядати огляди матчів, найкращі моменти, інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.