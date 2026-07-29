Буяльський: Динамо щось змінить у своїй грі в матчі проти ПАОКа

Капітан Динамо Віталій Буяльський оцінив готовність команди до матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи на виїзді проти грецького ПАОКа.

Його слова передає пресслужба клубу.

Півзахисник заявив, що кияни готують зміни у своїй грі.

"У Любліні ми готувалися за інших погодних умов. Однак ми сюди приїхали за два дні до матчу, тож є час на те, аби акліматизуватися. На мою думку у фізичному плані команда дуже добре готова, тож завтра буде цікавий матч. Ми точно будемо у хорошій фізичній формі.

Те, як ми завтра гратимемо – всі побачать завтра. Висновки, які я для себе зробив – ПАОК дуже добре грає в обороні, агресивно. У команди змінився тренер, прийшли нові футболісти як у групу захисту, так і в атакувальну ланку. Завтра і ми щось змінимо у своїй грі. Побачите все на полі", – зазначив хавбек.