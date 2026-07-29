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Буяльський: Динамо щось змінить у своїй грі в матчі проти ПАОКа

Олександр Булава — 29 липня 2026, 19:19
Буяльський: Динамо щось змінить у своїй грі в матчі проти ПАОКа
Віталій Буяльський
Динамо

Капітан Динамо Віталій Буяльський оцінив готовність команди до матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи на виїзді проти грецького ПАОКа.

Його слова передає пресслужба клубу.

Півзахисник заявив, що кияни готують зміни у своїй грі.

"У Любліні ми готувалися за інших погодних умов. Однак ми сюди приїхали за два дні до матчу, тож є час на те, аби акліматизуватися. На мою думку у фізичному плані команда дуже добре готова, тож завтра буде цікавий матч. Ми точно будемо у хорошій фізичній формі.

Те, як ми завтра гратимемо – всі побачать завтра. Висновки, які я для себе зробив – ПАОК дуже добре грає в обороні, агресивно. У команди змінився тренер, прийшли нові футболісти як у групу захисту, так і в атакувальну ланку. Завтра і ми щось змінимо у своїй грі. Побачите все на полі", – зазначив хавбек.

Також гравець відповів на запитання про тиск грецьких уболівальників.

"Вчора нас зустрічала українська діаспора в Греції, тому ми будемо тут відчувати підтримку. Щодо тиску – як правило, більший тиск відчуває та команда, яка грає дома, аніж гості. Нам завтра немає, що втрачати, немає, чого боятися. Будемо виходити та, я подіваюсь, демонструвати нашу кращу гру. Тож усе в наших руках", – підсумував Буяльський.

Нагадаємо, що в першій зустрічі на умовно домашньому полі "біло-сині" зазнали поразки. Вони програли з рахунком 2:3.

Після того матчу наставник киян Ігор Костюк заявив, що Динамо ще не втратило шанси на прохід далі. Він віддав належне грецькій команді, яка покарала "біло-синіх" за помилки.

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