Буяльський: Динамо щось змінить у своїй грі в матчі проти ПАОКа
Капітан Динамо Віталій Буяльський оцінив готовність команди до матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи на виїзді проти грецького ПАОКа.
Його слова передає пресслужба клубу.
Півзахисник заявив, що кияни готують зміни у своїй грі.
"У Любліні ми готувалися за інших погодних умов. Однак ми сюди приїхали за два дні до матчу, тож є час на те, аби акліматизуватися. На мою думку у фізичному плані команда дуже добре готова, тож завтра буде цікавий матч. Ми точно будемо у хорошій фізичній формі.
Те, як ми завтра гратимемо – всі побачать завтра. Висновки, які я для себе зробив – ПАОК дуже добре грає в обороні, агресивно. У команди змінився тренер, прийшли нові футболісти як у групу захисту, так і в атакувальну ланку. Завтра і ми щось змінимо у своїй грі. Побачите все на полі", – зазначив хавбек.
Також гравець відповів на запитання про тиск грецьких уболівальників.
"Вчора нас зустрічала українська діаспора в Греції, тому ми будемо тут відчувати підтримку. Щодо тиску – як правило, більший тиск відчуває та команда, яка грає дома, аніж гості. Нам завтра немає, що втрачати, немає, чого боятися. Будемо виходити та, я подіваюсь, демонструвати нашу кращу гру. Тож усе в наших руках", – підсумував Буяльський.
Нагадаємо, що в першій зустрічі на умовно домашньому полі "біло-сині" зазнали поразки. Вони програли з рахунком 2:3.
Після того матчу наставник киян Ігор Костюк заявив, що Динамо ще не втратило шанси на прохід далі. Він віддав належне грецькій команді, яка покарала "біло-синіх" за помилки.