ПАОК – Динамо. Анонс онлайн-трансляції матчу Ліги Європи

У четвер, 30 липня, відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому Динамо на виїзді зіграє проти ПАОКа.

Гру на стадіоні "Тумба" розсудить польська бригада арбітрів на чолі з Даміаном Сильвестжаком. Вона розпочнеться о 20:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння ПАОК – Динамо безпосередньо в цій новині.

Нагадаємо, що в першій зустрічі "біло-сині" зазнали поразки на умовно домашньому полі. Вони поступились із рахунком 2:3.