Якщо прибиратимуть ніжки, то нічого не вийде: Ковалець оцінив шанси Динамо пройти ПАОК у Лізі Європи
Колишній півзахисник збірної України Сергій Ковалець поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між грецьким ПАОКом і київським Динамо.
Його слова передає Sport-express.
Фахівець налаштований доволі позитивно перед цією зустріччю. Він вірить, що "біло-сині" здатні здійснити камбек після поразки в першій грі (2:3).
"Потрібно налаштуватися на поєдинок-відповідь у Салоніках, максимально по-бойовому та дуже дисципліновано й організовано зіграти в захисті, насамперед. Не губити м'яч, як це було у Любліні, коли "біло-сині" втрачали його інколи в дуже простих ситуаціях.
Потрібно битися, а якщо будуть прибирати та берегти ніжки, то нічого не вийде… От тоді й шансів не буде. Думаю, що в додатковий час Динамо має дотиснути ПАОК і проб'ється до наступної стадії, а в основний переможе з рахунком 2:1", – сказав Ковалець.
Зазначимо, що матч відбудеться 30 липня. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція буде доступна за посиланням. Напередодні очікуваннями від протистояння поділився наставник "біло-синіх" Ігор Костюк.