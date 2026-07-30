Якщо прибиратимуть ніжки, то нічого не вийде: Ковалець оцінив шанси Динамо пройти ПАОК у Лізі Європи

Колишній півзахисник збірної України Сергій Ковалець поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між грецьким ПАОКом і київським Динамо.

Його слова передає Sport-express.

Фахівець налаштований доволі позитивно перед цією зустріччю. Він вірить, що "біло-сині" здатні здійснити камбек після поразки в першій грі (2:3).

"Потрібно налаштуватися на поєдинок-відповідь у Салоніках, максимально по-бойовому та дуже дисципліновано й організовано зіграти в захисті, насамперед. Не губити м'яч, як це було у Любліні, коли "біло-сині" втрачали його інколи в дуже простих ситуаціях.

Потрібно битися, а якщо будуть прибирати та берегти ніжки, то нічого не вийде… От тоді й шансів не буде. Думаю, що в додатковий час Динамо має дотиснути ПАОК і проб'ється до наступної стадії, а в основний переможе з рахунком 2:1", – сказав Ковалець.