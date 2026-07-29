Підходимо до протистояння з оптимізмом: тренер ПАОКа – про майбутній матч-відповідь проти Динамо у Лізі Європи

Наставник ПАОКа Алессіо Ліші поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді проти Динамо Київ у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи, наголосивши, що поєдинок буде буде складним.

Його слова наводить Dynamo.kiev.ua.

"Це буде справді складний матч. У Динамо хороша команда, справді хороша команда. Вони демонструють дуже хороший футбол. Перший матч показав, що нам і цього разу буде складно, але ми готові. Втім, це дуже серйозний виклик для нас. Я очікую складної гри. Але підходимо до неї з оптимізмом.

У складі Динамо дуже хороші гравці, ключові гравці, такі, як Пономаренко – це фантастичний футболіст. Є в Динамо ще три-чотири виконавці, які теж можуть змінити хід гри. Ну а найголовніше, що зараз усе в наших руках. Якщо нам вдасться зіграти так, як ми запланували, то ми пройдемо до наступного раунду", – сказав Ліші.

Раніше своїми думками перед матчем поділився і головний тренер Динамо Ігор Костюк.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Салоніках. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому протистоянні кияни зазнали поразки з рахунком 2:3.