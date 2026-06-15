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Металіст 1925 змінив назву та презентував новий логотип

Олег Дідух — 15 червня 2026, 13:32
Металіст 1925 змінив назву та презентував новий логотип

Клуб УПЛ Металіст 1925 оголосив про зміну назви та логотипу клубу. Відтепер клуб називатиметься ФК Харків, а клубні кольори змінилися з синьо-жовтих на червоно-жовті.

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Нагадаємо, Металіст 1925 було створено в 2016 року після того, як припинив своє існування багаторазовий призер чемпіонатів України та учасник єврокубків, Металіст Харків.

У 2021 році команда вперше у своїй історій вийшла в УПЛ, після чого провела за межами елітного дивізіону лише один сезону – в сезоні-2024/25. За підсумками поточного сезону Металіст 1925 посів 5 місце в турнірній таблиці УПЛ, не зумівши вперше в історії пробитися в єврокубки.

Власником клубу є 37-річний український бізнесмен Володимир Носов, засновник криптобіржі WhiteBit.

Раніше повідомлялося про інтерес клубу до воротаря збірної України Георгія Єрмакова.

Металіст 1925

Металіст 1925

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