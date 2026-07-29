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Ми зробили висновки, вважаю, що це нам допоможе: Костюк – про майбутній матч-відповідь проти ПАОКа у Лізі Європи

Олексій Мурзак — 29 липня 2026, 19:59
Ми зробили висновки, вважаю, що це нам допоможе: Костюк – про майбутній матч-відповідь проти ПАОКа у Лізі Європи
Ігор Костюк
ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа, запевнивши, що "біло-сині" зробили висновки після першого протистояння.

Його слова наводить пресслужба київського клубу.

"Суперники на такому рівні добре користуються нашими помилками, що і зробив ПАОК. Команда використовує ці моменти – вони швидко переходять з оборони до атаки, гравці добре розташовуються. Але ми зробили висновки. Вважаю, що це нам допоможе у завтрашньому матчі.

Перше, що ми на собі відчули – це якість гравців, які добре використали наші помилки. Те, що ми планували – не дати супернику простору, у той самий час використовуючи свої моменти – спрацювало. Але помилки, яких ми припустилися у перехідних фазах, зіграли ключову роль у цьому матчі. Вважаю, що завтра на нас чекає цікавий матч. Позаду тільки перший тайм. Немає нічого неможливого. Гра все покаже", – сказав Костюк.

Він також розповів про кадрову ситуацію в клубі напередодні матчу.

"Кабаєв тут, він уже тренується у загальній групі. Тимчик та Михайленко залишились у Любліні, тренуються індивідуально", – додав тренер киян.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Салоніках. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому протистоянні кияни зазнали поразки з рахунком 2:3.

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