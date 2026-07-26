Чекаємо на всіх: Шахтар гратиме номінально домашні матчі єврокубків у Лондоні
УЄФА
Шахтар проводитиме номінально домашні матчі загального етапу Ліги чемпіонів у Лондоні.
Цю інформацію після контрольного матчу з Бурсаспором підтвердив головний тренер "гірників" Арда Туран, слова якого наводить Суспільне Спорт.
"Схоже, ми гратимемо наші єврокубкові матчі в Лондоні. Ми дуже хотіли бути в Туреччині, але умови УЄФА накладають на нас багато тиску. Ми також чекаємо на всіх у Лондоні", — розповів Туран.
Втім, на якому саме стадіоні Шахтар гратиме єврокубкові поєдинки, тренер не уточнив.
Раніше повідомлялося, що Шахтар веде переговори з лондонськими клубами Челсі, Фулгемом та Брентфордом щодо отримання можливості провести домашні матчі Ліги чемпіонів у сезоні-26/27.