Ефект Балогуна: Федерація футболу Англії розглядає можливість скасувати вилучення Кванси на ЧС-2026

Футбольна федерація Англії розглядає можливість подати апеляцію проти червоної картки Джарелла Кванси, яку він отримав у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Мексики (3:2 – звитяга підопічних Томаса Тухеля).

Про це повідомляє BBC.

Як відомо, 23-річний центрбек на 60-й хвилині поєдинку проти "триколірних" отримав вилучення після перегляду арбітром відеоповтору.

Кванса пішов у брутальний підкат проти мексиканського півзахисника Хесуса Гальярдо, за що й побачив перед собою червону картку, через яку на нього чекає двоматчева дискваліфікація.

Проте футбольний орган Англії, подивившись на ситуацію з рішенням ФІФА скасувати відсторонення нападника збірної США Фоларіна Балогуна, роздумує й сам над тим, щоб спробувати пройти подібну процедуру.

Нагадаємо, що Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти центрального захисника Таріка Мухаремовича у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини (перемога 2:0).

Він мав пропускати матч проти Бельгії, проте ФІФА скасувала його дискваліфікацію, за що отримала подяку від президента США Дональда Трампа та критику від збірної Бельгії.

УЄФА також висловив подив та назвав незрозумілим рішення ФІФА про дострокове зняття бану з нападника збірної США. Пізніше цю ситуацію прокоментували сам Трамп та очільник ФІФА.

Додамо, що після цього прецеденту Федерація футболу Франції подала запит до ФІФА на скасування жовтої картки для зіркового атакувального хавбека Майкла Олісе, яку він отримав у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Парагваю (1:0 – перемога "Ле Бле")