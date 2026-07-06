Я не казав йому, що робити: Трамп підтвердив, що телефонував Інфантіно з приводу дискваліфікації Балогуна

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що спілкувався з очільником ФІФА Джанні Інфантіно та просив Міжнародну федерацію футболу переглянути дискваліфікацію форварда збірної Фоларіна Балогуна на матч 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії.

Його слова наводить The Guardian.

"Усе, що я зробив, – це попросив переглянути це рішення. Я не казав Інфантіно, що робити. Я не можу казати йому, що робити. І я не вірю, що саме він ухвалив це рішення. Я бачив цей момент. Я добре розбираюся у спорті. Там навіть фолу не було. Просто два спортсмени на високій швидкості зіткнулися один з одним і заплутался. Це був не той випадок, коли хтось ударив когось в обличчя чи зробив щось подібне – це була б зовсім інша справа. Суддя був дуже підозрілим. Він прийняв рішення, якого взагалі ніхто не очікував. І як можна усувати від гри, яка ще не відбулася? Це дуже несправедливо. Тому я вважаю, що вони ухвалили справді блискуче рішення. А ось рішення арбітра було жахливим. І про це ніхто не говорить. Усі говорять про червону картку так, ніби це нормально. Думаю, це залишило б велику пляму. У нас у складі повинні бути найкращі гравці", – наголосив президент.

Лідер США також привів приклад з фолом Мессі у матчі проти Алжира ще на груповій стадії турніру.

"Як би ви почувалися, якби ми прибрали Мессі? Адже він просто врізався в когось. Або ми прибрали б Роналду: "Роналду, ти врізався в когось, тож ми прибираємо тебе з гри". Він великий гравець.

Або Гаррі Кейн: "Гаррі Кейн, ми прибираємо тебе з гри, Гаррі, тому що ти просто трохи сильніше зачепив когось". Так Так не можна робити. Якби його прибрали з гри, я думаю, це справді б заплямувало цей неймовірний чемпіонат", – сказав Трамп.

Водночас Трамп зізнався, що взагалі не знав, що таке "червона картка".

"Я взагалі не знав, що таке червона картка. Коли мені пояснили, я сказав: "Та ви жартуєте". Цей хлопець просто показує картку – і ваш найкращий гравець уже не зіграє наступного тижня або в наступному матчі. Я сказав: "Ого, яка ж це величезна влада". Це жахливо", – підкреслив Трамп.

Нагадаємо, що Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти центрального захисника Таріка Мухаремовича у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини (перемога 2:0).

Він мав пропускати матч проти Бельгії, проте ФІФА скасувала його дискваліфікацію, за що отримала подяку від президента США Дональда Трампа та критику від збірної Бельгії.