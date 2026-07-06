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Безглузда травма: Гендерсон більше не зіграє за Англію на ЧС-2026

Олександр Булава — 6 липня 2026, 20:55
Безглузда травма: Гендерсон більше не зіграє за Англію на ЧС-2026
Джордан Гендерсон
ФІФА

Півзахисник збірної Англії та Брентфорда Джордан Гендерсон пропустить решту чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє SkySports.

Хавбек зазнав травми внаслідок невдалого приземлення, коли перестрибував через рекламні щити після драматичної перемоги Англії над Мексикою (3:2) на стадіоні "Ацтека".

Гендерсона винесли з поля на ношах, надали кисень і доправили до лікарні в Мехіко, де у нього діагностували перелом променевої кістки руки. Тепер гравцеві необхідна операція.

Зазначається, що Джордан, імовірно, більше не зіграє на поточному Мундіалі, однак він залишиться в розташуванні команди.

36-річний футболіст провів на полі лише шість хвилин на цьому чемпіонаті світу, вийшовши на заміну наприкінці переможного матчу Англії проти Панами (2:0) у групі L.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Англія зустрінеться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Гендерсон

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