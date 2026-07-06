Сформувалися дві пари чвертьфіналістів чемпіонату світу 2026

На чемпіонаті світу-2026 з футболу визначилися ще дві пари 1/4 фіналу. За вихід до півфіналу Мундіалю зіграють збірні Франції та Марокко, а також Норвегії та Англії.

Першою парою чвертьфіналістів стали Франція та Марокко. Марокканці у своєму матчі 1/8 фіналу розгромили Канаду (3:0), а французи мінімально перемогли Парагвай (1:0) завдяки голу Кіліана Мбаппе з пенальті.

Цей матч стане повторенням півфіналу ЧС-2022. Тоді Франція перемогла Марокко з рахунком 2:0 та вийшла у фінал турніру.

Друга пара сформувалася після матчів Бразилія – Норвегія та Мексика – Англія. Норвежці сенсаційно вибили Бразилію – 2:1, а команда Англії у драматичному матчі здолала одного з господарів турніру – Мексику (3:2).

Для Норвегії це буде перший чвертьфінал чемпіонату світу в історії. Команду до перемоги над Бразилією привів Ерлінг Голанд, який оформив дубль.

Пари 1/4 фіналу ЧС-2026, які вже сформувалися:

09.07 | 23:00 | Франція – Марокко

12.07 | 00:00 | Норвегія – Англія

Решта учасників чвертьфіналу визначаться після завершення інших матчів 1/8 фіналу.