Півзахисника Реала вдруге визнали найкращим гравцем матчу на ЧС-2026

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Мексики в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Англієць оформив дубль, забивши обидва м'ячі в межах трьох хвилин: перший - на 36-й хвилині, а другий – на 38-й.

Для Беллінгема ЧС-2026 став другим мундіалем у його професійній кар'єрі. У 2022 році в п'яти зіграних матчах він відзначився 1-м голом та 1-м асистом. На цьогорічному чемпіонаті англієць наразі забив 4 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що збірна Англії обіграла ДР Конго в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з рахунком 2:1.

Зазначимо, що напередодні збірна Норвегії здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026. Саме "вікінги" стануть суперником Англії в наступній стадії турніру.