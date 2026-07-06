Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Півзахисника Реала вдруге визнали найкращим гравцем матчу на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 6 липня 2026, 07:52
Півзахисника Реала вдруге визнали найкращим гравцем матчу на ЧС-2026
Джуд Беллінгем
Getty Images

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Мексики в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Англієць оформив дубль, забивши обидва м'ячі в межах трьох хвилин: перший - на 36-й хвилині, а другий – на 38-й. 

Для Беллінгема ЧС-2026 став другим мундіалем у його професійній кар'єрі. У 2022 році в п'яти зіграних матчах він відзначився 1-м голом та 1-м асистом. На цьогорічному чемпіонаті англієць наразі забив 4 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що збірна Англії обіграла ДР Конго в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з рахунком 2:1.

Зазначимо, що напередодні збірна Норвегії здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026. Саме "вікінги" стануть суперником Англії в наступній стадії турніру.

збірна Англії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Джуд Беллінгем

збірна Англії з футболу

Матч складався суперскладно: Тухель – про перемогу над Мексикою в 1/8 фіналу ЧС-2026
Англія в матчі-трилері з вилученням і двома пенальті пройшла Мексику в 1/8 фіналу ЧС-2026
Мексика та Англія оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу ЧС-2026
Тухель відреагував на чутки про використання віагри збірною Англії перед матчем ЧС-2026
Голанд спробує вибити Бразилію, битва Мексики з Англією на "Ацтеці": анонс 25-го дня ЧС-2026

Останні новини