Це суперечить регламенту: бельгійська асоціація приголомшена рішенням ФІФА скасувати дискваліфікацію нападника збірної США

Королівська бельгійська футбольна асоціація RBFA приголомшена скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна від ФІФА, оскільки, за її словами, це порушує норми регламенту, які раніше сама ж футбольна організація й озвучувала.

Відповідна заява розміщена на сайті бельгійської спортивної організації.

"Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) висловлює здивування рішенням ФІФА визнати дискваліфікованого гравця збірної США Фоларіна Балогуна придатним до участі у матчі США – Бельгія, який відбудеться у понеділок, 6 липня, о 17:00 (за часом Сіетла). ФІФА обґрунтовує своє рішення статтею 27 Дисциплінарного кодексу ФІФА. Ця норма передбачає, що Дисциплінарний комітет ФІФА може прийняти рішення про призупинення виконання раніше накладеного дисциплінарного покарання. Однак стаття 66.4 того самого Дисциплінарного кодексу ФІФА чітко передбачає, що червона картка (вилучення з поля) автоматично тягне за собою дискваліфікацію на наступний матч команди, як це було у випадку з усіма попередніми червоними картками, показаними під час цього чемпіонату світу ФІФА".

У RBFA також наголошують, що Міжнародна федерація футболу знехтувала положенням, викладеним у статті регламенту цьогорічного мундіалю.

"Крім того, незалежно від вищезазначеного, це рішення прямо суперечить положенням Регламенту чемпіонату світу ФІФА 2026 року, викладеним у статті 10.5:

"Якщо гравця або офіційну особу команди вилучають з поля внаслідок прямої або непрямої червоної картки (другого попередження), вони автоматично дискваліфікуються на наступний матч своєї команди. Крім того, можуть бути накладені додаткові санкції".

Разом з тим футбольний бельгійський орган не розуміє, як ФІФА ухвалила це рішення, якщо сама ж організація раніше на семінарах наголошувала на категоричності подібних вилучень.

"Автоматичний характер такого відсторонення також було чітко підтверджено в циркулярі № 16 щодо Чемпіонату світу з футболу ФІФА 2026 року, який було розіслано всім асоціаціям-учасницям 12 травня 2026 року. Це правило повторюється на кожному координаційному засіданні перед кожним матчем чемпіонату світу з футболу ФІФА 2026 року та включено до всіх презентацій семінарів, присвячених цьому турніру".

RBFA збирається вивчити всі можливі варіанти причин цієї події, щоб забезпечити надалі законні права усіх команд-учасниць ЧС-2026 та підтримати принципи чесної гри.

"З метою забезпечення законних прав усіх команд-учасниць та захисту основних принципів чесної гри в нашому спорті – як на цьому чемпіонаті світу ФІФА, так і на майбутніх турнірах – RBFA вивчає всі можливі варіанти".

Нагадаємо, що ФІФА скасувала дискваліфікацію нападнику збірної США Фоларіну Балогуну, яку він отримав після червоної картки у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Боснії і Герцеговини. Це рішення особисто привітав президент США Дональд Трамп.

Завдяки цій ухвалі Балогун зможе взяти участь в матчі проти Бельгії в 1/8 фіналу цьогорічної світової першості. Це протистояння відбудеться 7 липня та розпочнеться о 03:00 за київським часом.