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Збірна Мексики вперше програла на "Ацтеці" на чемпіонаті світу

Володимир Слюсарь — 6 липня 2026, 08:30
Збірна Мексики вперше програла на Ацтеці на чемпіонаті світу
Мексика – Англія
Getty Images

Збірна Мексики вперше зазнала поразки на стадіоні "Ацтека" у Мехіко в межах чемпіонатів світу. Вона поступилася команді Англії з рахунком 2:3.

До цього стадіон приймав 9 матчів "Ель Трі" на мундіалях, які завершувалися або перемогою, або нічиєю.

Результати матчів збірної Мексики на "Ацтеці" на ЧС

  • 1970 | Мексика – СРСР | 0:0
  • 1970 | Мексика – Сальвадор | 4:0
  • 1970 | Мексика – Бельгія | 1:0
  • 1986 | Мексика – Парагвай | 1:1
  • 1986 | Ірак – Мексика | 0:1
  • 1986 | Мексика – Болгарія | 2:0
  • 2026 | Мексика – ПАР | 2:0
  • 2026 | Чехія – Мексика | 0:3
  • 2026 | Мексика – Еквадор | 2:0
  • 2026 | Мексика – Англія | 2:3

Водночас, за даними Opta Joe, англійці повторили свій ганебний рекорд 1966 року, володівши м'ячем лише 33,2% матчу на мундіалі.

Також збірна Англії вийшла в свій 11 чвертьфінал та стала третьою командою за кількістю виходів в 1/4 фіналу на чемпіонатах світу. Більше виходів за них лише у Німеччини (14) та Бразилії (15).

Нагадаємо, що далі "три леви" зустрінуться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Окрім цього півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем отримав другу нагороду найкращого гравця чемпіонату світу-2026 з футболу.

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