Хавбек збірної Англії травмувався, не зігравши жодної хвилини в матчі проти Мексики в 1/8 фіналу ЧС-2026
Півзахисник збірної Англії та Брентфорда Джордан Гендерсон потрапив до лікарні через травму зап'ястя, не зігравши на полі жодної хвилини матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Мексики.
Про це повідомляє The Athletic.
Футболіст травмувався на стадіоні "Ацтека" внаслідок падіння під час перестрибування через рекламні щити біля поля.
Наставник Томас Тухель, капітан Гаррі Кейн та захисник Ден Берн підтвердили факт пошкодження руки гравця, а сам головний тренер назвав травму досить серйозною.
"Нічого хорошого. Джордан просто впав на рівному місці й пошкодив зап'ястя. Усе виглядає дуже погано", – зазначив Тухель у коментарі для BBC.
Пізніше, під час післяматчевої пресконференції, головний тренер додав:
"Мені неймовірно прикро, що Джордан травмував зап'ястя. Там усе досить серйозно. Зараз він перебуває в лікарні. Цей інцидент зовсім не в'яжеться з тим, як чудово пройшов решта вечора. Я поки не знаю, яким буде подальший план лікування".
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Англії перемогла Мексику з рахунком 3:2. У цьому матчі збірна Мексики вперше зазнала поразки на стадіоні "Ацтека" в межах мундіалів.
У чвертьфіналі "три леви" зустрінуться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026.
Окрім цього півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем отримав другу нагороду найкращого гравця чемпіонату світу-2026 з футболу.