Хавбек збірної Англії травмувався, не зігравши жодної хвилини в матчі проти Мексики в 1/8 фіналу ЧС-2026

Півзахисник збірної Англії та Брентфорда Джордан Гендерсон потрапив до лікарні через травму зап'ястя, не зігравши на полі жодної хвилини матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Мексики.

Про це повідомляє The Athletic.

Футболіст травмувався на стадіоні "Ацтека" внаслідок падіння під час перестрибування через рекламні щити біля поля.

Jordan Henderson Vs Mexico



0 minutes

Yellow card

Fell over an advertising board and stretched off



He does it for the badge 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #england #henderson pic.twitter.com/XOoPr8H9De — Shane |-/ (@shaney_2005) July 6, 2026

Наставник Томас Тухель, капітан Гаррі Кейн та захисник Ден Берн підтвердили факт пошкодження руки гравця, а сам головний тренер назвав травму досить серйозною.

"Нічого хорошого. Джордан просто впав на рівному місці й пошкодив зап'ястя. Усе виглядає дуже погано", – зазначив Тухель у коментарі для BBC.

Пізніше, під час післяматчевої пресконференції, головний тренер додав:

"Мені неймовірно прикро, що Джордан травмував зап'ястя. Там усе досить серйозно. Зараз він перебуває в лікарні. Цей інцидент зовсім не в'яжеться з тим, як чудово пройшов решта вечора. Я поки не знаю, яким буде подальший план лікування".

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Англії перемогла Мексику з рахунком 3:2. У цьому матчі збірна Мексики вперше зазнала поразки на стадіоні "Ацтека" в межах мундіалів.

У чвертьфіналі "три леви" зустрінуться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Окрім цього півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем отримав другу нагороду найкращого гравця чемпіонату світу-2026 з футболу.