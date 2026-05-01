Це завжди неначе фінал: Михавко – про майбутнє протистояння з Шахтарем в межах 26 туру УПЛ

Захисник Динамо Тарас Михавко розповів про свої очікування від майбутнього матчу проти Шахтаря у 26 турі УПЛ, наголосивши, що це завжди принципове протистояння незалежно від турнірного значення.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі столичного клубу.

"Матчі проти Шахтаря - це дербі, це "Класичне", як то кажуть. Матчі проти Шахтаря завжди принципові незалежно від турнірного значення. Це завжди неначе фінал. Тому ми розуміємо принциповість матчу та готуємося.

Хлопці на юнацькому рівні грали проти Шахтаря, і там це також принципові ігри. Але основні команди Динамо та Шахтаря – це зовсім інше, і вони це розуміють. Старші хлопці теж допомагають та говорять про принциповість цього матчу", – наголосив захисник.

Михавко також прокоментував перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги конференцій, у якому "гірники" зазнали поразки від Крістал Пелес.

"Так, я дивився цю гру. Шахтар – хороша команда, і Крістал Пелес – це команда з топчемпіонату. Ми проаналізували, що нам потрібно робити, як нам потрібно грати", – підкреслив він.

Після 25 турів Шахтар одноосібно очолює турнірну таблицю першості, маючи 60 очок. Динамо наразі йде 4-м (47 залікових балів).

Поєдинок між командами відбудеться у неділю, 3 травня. Початок о 18:00.