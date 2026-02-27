Динамо з голом Ярмоленка та дебютом Суркіса розгромило Епіцентр у 18 турі УПЛ

У п'ятницю, 27 лютого, у Києві відбувся матч-відкриття 18 туру Української Прем'єр-ліги, де Динамо приймало Епіцентр.

"Біло-сині" відкрили рахунок в поєдинку на 36-й хвилині. Гол з пенальті забив Володимир Бражко.

А вже на початку другого тайму всі питання про переможця зустрічі зняв Матвій Пономаренко. Спочатку він реалізував передачу від Олександра Піхальонка, а згодом йому асистував Назар Волошин.

Продовжив розгром Андрій Ярмоленко, забивши вже через декілька хвилини після виходу на заміну. Для нього цей гол став 117-м в УПЛ.

Він наздогнав Євгена Селезньова, з яким тепер ділить третє місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату України за весь час. До Максима Шацьких, який утримує пальму першості, залишилось забити сім м'ячів.

Наприкінці ж зустрічі Ігор Костюк дав дебютувати В'ячеславу Суркісу, який якраз святкував свій 20-й день народження. Він провів на полі близько десяти хвилин, результат зустрічі так і не змінився.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 27 лютого

Динамо – Епіцентр 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Бражко (пен.), 2:0 – 50 Пономаренко, 3:0 – 53 Пономаренко, 4:0 – 65 Ярмоленко

Динамо: Нещерет (Суркіс, 81), Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Бражко (Михайленко, 71), Піхальонок (Буяльський, 63), Шапаренко (Яцик, 63), Волошин, Редушко (Ярмоленко, 63), Пономаренко.

Епіцентр: Федотов, Кирюханцев, Олівейра, Кош Монтанья (Григоращук, 46), Кристін (Запорожець, 67), Миронюк (Демченко, 74), Себеріо, Ковалець (Ліповуз, 66), Рохас (Беженар, 77), Сіфуентес, Сидун.

Ця перемога дозволила киянам набрати 33 очки та наблизитись до третьої сходинки турнірної таблиці УПЛ. Наразі вони відстають від житомирського Полісся на один заліковий бал.

