Цей суддя – ганьба: наставник Кривбаса розкритикував арбітрів у матчі проти Полтави

Наставник Кривбаса Патрік ван Леувен залишився незадоволеним суддівством у матчі його команди проти Полтави, який завершився унічию 3:3.

Після фінального свистка він підійшов до однієї з трансляційних камер та заявив, що арбітр зганьбився.

"Цей суддя – ганьба", – коротко сказав тренер криворізького клубу.

Невідомо, кого саме із суддівської бригади він мав на увазі.

Наприкінці зустрічі Кривбас забив четвертий гол, але головний арбітр Віктор Пасхал після перегляду VAR, за який відповідали Роман Блавацький та Олександр Солов'ян, його скасував.

У турнірній таблиці Полтава залишилася на останньому 16-му місці, маючи в активі 12 очок. Кривбас зумів обійти Колос та піднятися на 6-ту сходинку, але ковалівці свій матч зіграють 2 травня.

Як відомо, попередній матч Кривбаса, який команда провела проти Динамо, став одним з найрезультативніших в усій футбольній Європі у 21-му сторіччі.