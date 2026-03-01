Карпати поступились Колосу в 18 турі УПЛ

У неділю, 1 березня, відбувся матч 18 туру Української Прем'єр-ліги, в якому львівські Карпати поступились ковалівському Колосу.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1.

У першому таймі обидві команди не змогли реалізувати пенальті. Спочатку 21-річний Іван Пахалюк взяв удар від нападника "зелено-білих" Бабукара Фала, а через 15 хвилин 18-річний голкіпер Назар Домчак відбив постріл від Юрія Климчука.

Рахунок був відкритим на старті на 62-й хвилині гри, тривалий розіграш кутового від Колоса завершився ударом головою від Антона Салабая, для якого це був дебютний гол у сезоні.

За 10 хвилин до завершення гри другу жовту картку отримав Микита Бурда. Проте Карпати не змогли використати чисельну більшість та зазнали сьомої поразки в сезоні УПЛ.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 1 березня

Карпати (Львів) – Колос (Ковалівка) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 62 Салабай

Карпати: Домчак, Сич, Бабогло, Жан Педрозу, Лях, Сапуга (Едсон, 58), Чачуа (Квасниця, 83), Шах (Бруніньйо, 65), Стеніо (Карабін, 83), Костенко (Алькайн, 65), Фаал.

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бурда, Козік, Понєдєльнік, Теллес (Станковскі, 82), Демченко (Хрипчук, 90+2), Гагнідзе, Салабай, Гусол (Бондаренко, 82), Климчук (Кане, 88).

Попередження: Сапуга, 42 – Бурда, 42, Станковскі, 86, Бондаренко, 90+5.

Вилучення: Бурда, 80

У турнірній таблиці чемпіонату Колос з 28 очками в активі перебуває на 7 місці, Карпати з 19 балами розташувались на 11-й позиції.

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, що у центральному матчі 18-го туру Полісся на виїзді перемогло ЛНЗ (3:1), яке втратило лідерство в чемпіонаті.