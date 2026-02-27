Шахтар дотиснув Верес та став новим лідером чемпіонату України

Донецький Шахтар обіграв рівненський Верес у межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Шахтар мав відчутну перевагу над суперником у першому таймі гри за всіма статистичними показниками, проте "гірників" підвела реалізація. Верес намагався відповідати контратаками.

У другій половині ситуація не змінилась, гравці донецького продовжували тиск на ворота Гороха. Їх старання втілилися в результат на 81-й хвилині після подачі кутового – Траоре виграв боротьбу й пробив головою, м'яч після рикошету від захисника влучив у поперечину. Першим на добиванні опинився Валерій Бондар, який реалізував свій шанс.

Перемога дозволила Шахтарю з 41 очком очолити турнірну таблицю чемпіонату. Черкаський ЛНЗ, який йде другим, свій матч зіграє згодом. Верес з 21 балом перебуває на дев'ятій сходинці.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 27 лютого

Шахтар (Донецьк) – Верес (Рівне) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 81 Бондар

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів (Назарина, 76), Педрінью, Очеретько (Ізаке, 46), Аліссон (Бондаренко, 87), Оба (Невертон, 63), Мейреллес (Траоре, 63)

Верес: Горох, Стамуліс, Гончаренко, Корнійчук, Ціпот, Харатін (Годя, 87), Гільєрме (Шарай, 60), Бойко, Фабрісіо (Чечер, 76), Ндукве (Стень, 76), Веслі Помпа (Гонсалвеш, 60)

Попередження: 59 Аліссон, 62 Педріньйо – 75 Корнійчук

Нагадаємо, 18 тур УПЛ розпочався у Києві, де Динамо розгромило Епіцентр.