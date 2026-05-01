Ван Леувен: Ставлення суддів до Кривбасу ненормальне

Головний тренер Кривбаса Патрік Ван Леувен висловив незадоволення роботою суддівської бригади в матчі 26 туру УПЛ проти Полтави (нічия 3:3).

Слова тренера наводить УПЛ ТБ.

"Думаю, сьогодні це приклад того, де знаходиться український футбол. Це не нормально, що арбітр так судить. Це приклад. Це неможливо. У нас немає клубу чи президента, хто надішле листа. Я б сьогодні надіслав листа. Це ганьба, яку суддя демонструє разом зі своїм колегою на полі.

Це непрофесійна поведінка. Для мене це ганьба, яку демонструє суддівська бригада, і це ганьба, як вони демонструють, як судити нашу команду. Минулого тижня останній гол з офсайду не переглянули до кінця, сьогодні переглянули і скасували. Гра була рукою – не переглянули VAR, щоб був пенальті. Два голи скасували – це ненормальне ставлення до Кривбасу", – заявив Ван Леувен.