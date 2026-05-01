Ван Леувен: Ставлення суддів до Кривбасу ненормальне
Головний тренер Кривбаса Патрік Ван Леувен висловив незадоволення роботою суддівської бригади в матчі 26 туру УПЛ проти Полтави (нічия 3:3).
Слова тренера наводить УПЛ ТБ.
"Думаю, сьогодні це приклад того, де знаходиться український футбол. Це не нормально, що арбітр так судить. Це приклад. Це неможливо. У нас немає клубу чи президента, хто надішле листа. Я б сьогодні надіслав листа. Це ганьба, яку суддя демонструє разом зі своїм колегою на полі.
Це непрофесійна поведінка. Для мене це ганьба, яку демонструє суддівська бригада, і це ганьба, як вони демонструють, як судити нашу команду. Минулого тижня останній гол з офсайду не переглянули до кінця, сьогодні переглянули і скасували. Гра була рукою – не переглянули VAR, щоб був пенальті. Два голи скасували – це ненормальне ставлення до Кривбасу", – заявив Ван Леувен.
Тренер Кривбаса уже висловив своє обурення роботою суддів одразу після матчу.
Нагадаємо, наприкінці зустрічі проти Полтави Кривбас забив четвертий гол, але головний арбітр Віктор Пасхал після перегляду VAR, за який відповідали Роман Блавацький та Олександр Солов'ян, його скасував.