Кудрівка дотиснула Полтаву у 18 турі УПЛ

У понеділок, 2 березня, відбувся матч 18 туру Української Прем'єр-ліги, в якому СК Полтава у номінально домашній грі на "Оболонь Арені" поступилась Кудрівці.

Зустріч завершилась з рахунком 0:2.

Перший тайм пройшов з великою кількістю боротьби (11 фолів на двох), з мінімальною кількістю небезпечних моментів.

Рахунок у грі був відкритий в середині другої половини гри. Євген Морозко у штрафному майданчику Полтави скинув м'яч на Андрія Сторчоуса, який в дотик пробив повз оборонців та голкіпера. Для 31-річного півзахисника – це сьомий гол у поточному сезоні УПЛ.

Наприкінці зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота Полтави, яке впевнено реалізував Морозко.

Зазначимо, що перед грою Українська асоціація футболу зафіксувала підозрілий рух коефіцієнтів в азійських букмекерських конторах.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 2 березня

СК Полтава – Кудрівка 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 67 Сторчоус, 0:2 – 90+4 Морозко

У турнірній таблиці чемпіонату Кудрівка з 19 очками в активі перебуває на 13 місці, Полтава йде останньою з 9 балами.

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, що у центральному матчі 18-го туру Полісся на виїзді перемогло ЛНЗ (3:1), яке втратило лідерство в чемпіонаті.