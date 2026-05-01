Загалом рахунок по грі: тренер Полтави – про нічию з Кривбасом у 26 турі УПЛ

Головний тренер Полтави Павло Матвійченко прокоментував нічийний результат свого клубу у матчі з Кривбасом в межах 26 туру УПЛ, зазначивши, що рахунок цілком відповідає грі.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Хочу подякувати наших гравцям. Так, не дуже добре ми увійшли в гру, але теж проявили характер, здобули приємний результат для нас. Але більш-менш така рівна гра. Останні хвилини? Вони були біль емоційні. Дуже вдячний нашим футболістам, що вони дотерпіли.



Щодо фолу наприкінці зустрічі, розумієте, ми бачимо з бровки. На мою думку, був поштовх, гра ліктем. Вважаю, такі рішення приймає арбітр. Є VAR, він там подивився, розібрався. На нашу думку, так, був фол. Що маємо, те маємо. Загалом рахунок по грі, але нам потрібна перемога. Тоді останні чотири гри були би більш цікаві", – зазначив він.