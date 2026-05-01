Загалом рахунок по грі: тренер Полтави – про нічию з Кривбасом у 26 турі УПЛ
Головний тренер Полтави Павло Матвійченко прокоментував нічийний результат свого клубу у матчі з Кривбасом в межах 26 туру УПЛ, зазначивши, що рахунок цілком відповідає грі.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Хочу подякувати наших гравцям. Так, не дуже добре ми увійшли в гру, але теж проявили характер, здобули приємний результат для нас. Але більш-менш така рівна гра. Останні хвилини? Вони були біль емоційні. Дуже вдячний нашим футболістам, що вони дотерпіли.
Щодо фолу наприкінці зустрічі, розумієте, ми бачимо з бровки. На мою думку, був поштовх, гра ліктем. Вважаю, такі рішення приймає арбітр. Є VAR, він там подивився, розібрався. На нашу думку, так, був фол. Що маємо, те маємо. Загалом рахунок по грі, але нам потрібна перемога. Тоді останні чотири гри були би більш цікаві", – зазначив він.
Нагадаємо, наприкінці зустрічі Кривбас забив четвертий гол, але головний арбітр Віктор Пасхал після перегляду VAR, за який відповідали Роман Блавацький та Олександр Солов'ян, його скасував.
Пізніше наставник Кривбаса назвав це рішення суддівської бригади ганьбою.