Визначились усі півфіналісти PW Shanghai Major 2024

Сьогодні, 12 грудня, відбулися два чвертьфінальні матчі найпрестижнішого турніру з Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major 2024.

Відкривало день протистояння між кривдниками української організації Natus Vincere, Heroic (8) та лідером світового рейтингу G2 (1). Попри перемогу на першій мапі, норвезька організація у драматичному стилі програла, поступившись на вирішальній мапі лише в овертаймах.

Також у півфінал вийшла одна з найтитулованіших організацій FaZe (6), яка наразі переживає ненайкращі часи. Вона неочікувано здолала одного з фаворитів турніру Vitality (3).

Саме ці організації зустрінуться між собою у півфіналі. Гра між ними відбудеться у суботу, 14 грудня. Ще два півфіналісти визначилися напередодні.

Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

Perfect World Shanghai Major 2024

Чвертьфінали, 13 грудня

G2 (Німеччина) – Heroic (Норвегія) 2:1 (6:13 Ancient, 13:9 Nuke, 16:13 Mirage)

FaZe (США) – Vitality (Франція) 2:1 (13:9 Anubis, 13:11 Dust2)

Нагадаємо, у першому поєдинку на турнірі NaVi здолали американську Liquid, а далі в неймовірно драматичній грі поступились бразильській MIBR.

У матчі з рахунку 1-1 українська команда розгромно програла росіянам з Team Spirit. Потім була перемога над GamerLegion і поразка від Heroic у вирішальному матчі.

Інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап турніру.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.