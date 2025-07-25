Визначився суперник найкращої команди України на престижному турнірі IEM Cologne 2025

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (12) дізналася свого першого суперника на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – IEM Cologne 2025.

"Народжені перемагати" на старті основного етапу зіграють проти титулованої організації FaZe, у складі яких донедавна на правах оренди виступав гравець NAVI Олександр "s1mple" Костилєв.

Зустріч відбудеться завтра, 26 липня. Початок запланований на 13:00 за київським часом. Для виходу в плейоф потрібно опинитися в трійці найкращих команд групи B.

Нагадаємо, інша українська команда B8 завершила свої виступи на IEM Cologne 2025. У матчі на виліт колектив програв австралійській FlyQuest 1:2. У першій грі на турнірі організація без шансів програла Astralis.

Напередодні стали відомі всі учасники другого сезону престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty. Зокрема, запрошення отримали одразу чотири українські організації. Це NaVi, B8, TNL та Passion UA.