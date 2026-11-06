NAVI переграли росіян з PARIVISION на шляху до півфіналу IEM Beijing 2026

Українська команда NAVI переграла PARIVISION та пробилась у півфінал IEM Beijing 2026.

Протистояння завершилось із рахунком 2:1 за мапами.

"Народжені перемагати" поступились у першій грі на Mirage 14:16, але змогли врятувати гру на Inferno – 13:9.

Вирішальною стала мапа Ancient, де український колектив взяв гору над росіянами – 13:10. Найкращим гравцем матчу, традиційно, став Ігор "w0nderful" Жданов – на його рахунку 64 фраги за 41 смерті.

У півфіналі на NAVI очікують The MongolZ – матч відбудеться 7 листопада о 08:30 за київським часом.

Для Natus Vincere цей турнір вже став одним з найуспішніших за останній час – до цього до четвірки кращих колектив з України виходив на IEM Atlanta 2026, який вони виграли.

EM Beijing 2026 триватиме до 8 листопада, а загальний призовий фонд змагання складає 1.25 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що "Народжені перемагати" вилетіли з PGL Masters Bucharest 2026 на стадії чвертьфіналу, але гарантували собі участь у Мейджорі.