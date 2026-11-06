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NAVI втретє поспіль виграли турнір EPL Masters з Dota 2

Станіслав Лисак — 6 листопада 2026, 07:00
NAVI втретє поспіль виграли турнір EPL Masters з Dota 2
Natus Vincere

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere переграли німецький клуб GamerLegion у фіналі турніру EPL Masters III з дисципліни Dota 2.

Зустріч завершилась на 4 мапах із рахунком 3:1 на користь "народжених перемагати".

NAVI втретє поспіль виграли турнір серії EPL Masters. За перше місце українці заробили 50 тисяч доларів.

Вже за два тижні Natus Vincere візьмуть участь у престижному турнірі BLAST Slam IX, що відбудеться з 20 по 29 листопада. Призовий фонд змагань, що відбудуться онлайн, складе $750,000.

Напередодні склад NAVI з CS 2 переміг чинних чемпіонів мейджору Falcons та вийшов до плейоф IEM Beijing 2026.

Natus Vincere

Natus Vincere

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