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Визначився суперник NAVI в матчі на виліт з Perfect World Shanghai Major 2024

Станіслав Лисак — 6 грудня 2024, 13:20
Визначився суперник NAVI в матчі на виліт з Perfect World Shanghai Major 2024

7 грудня відбудеться четвертий матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Natus Vincere (1) з Counter-Strike 2.

"Народжені перемагати" зіграють проти європейського складу колективу GamerLegion. Гра відбудеться у форматі Best of 3 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

Після перших трьох матчів обидві команди потрапили в сітку 1/2 (1 перемога та 2 поразки) та боротимуться за виживання на турнірі.

Зазначимо, що Elimination Stage шанхайського мейджору триватиме з 5 до 12 грудня. Далі пройдуть лише вісім найкращих команд. Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1. Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

У першому поєдинку на турнірі "народжені перемагати" здолали американську Liquid, а далі в неймовірно драматичній грі поступились бразильській MIBR. У матчі з рахунку 1-1 українська команда розгромно програла росіянам з Team Spirit.

Perfect World Shanghai Major 2024
Elimination Stage, 4 тур, 7 грудня

Natus Vincere (Україна) GamerLegion (Німеччина)

Нагадаємо, інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.

Natus Vincere Counter-Strike 2 Perfect World Shanghai Major 2024 GamerLegion

Counter-Strike 2

NAVI розгромно програли Spirit на Perfect World Shanghai Major 2024
NAVI зіграють проти росіян на Perfect World Shanghai Major 2024
NAVI прикро поступились MIBR у другому матчі на Perfect World Shanghai Major 2024
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