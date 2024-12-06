Визначився суперник NAVI в матчі на виліт з Perfect World Shanghai Major 2024
7 грудня відбудеться четвертий матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Natus Vincere (1) з Counter-Strike 2.
"Народжені перемагати" зіграють проти європейського складу колективу GamerLegion. Гра відбудеться у форматі Best of 3 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.
Після перших трьох матчів обидві команди потрапили в сітку 1/2 (1 перемога та 2 поразки) та боротимуться за виживання на турнірі.
Зазначимо, що Elimination Stage шанхайського мейджору триватиме з 5 до 12 грудня. Далі пройдуть лише вісім найкращих команд. Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1. Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.
У першому поєдинку на турнірі "народжені перемагати" здолали американську Liquid, а далі в неймовірно драматичній грі поступились бразильській MIBR. У матчі з рахунку 1-1 українська команда розгромно програла росіянам з Team Spirit.
Natus Vincere (Україна) – GamerLegion (Німеччина)
Нагадаємо, інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап.
Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.
Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.