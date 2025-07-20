Дякую за подарунок: Віталій Кличко прокоментував перемогу Усика над Дюбуа

Легендарний боксер, а нині мер Києва, Віталій Кличко (45-2, 41 КО) відреагував на приголомшливу перемогу Олександра Усика (24-0, 15 КО) над британцем Даніелем Дюбуа.

У соцмережах колишній чемпіон світу привітав свого земляка з видатним тріумфом.

"Вітаю, Олександре! Дякую за блискучу перемогу! Сьогодні ти ще раз довів, що воля до перемоги в українців – непереборна. Слава Україні! Слава її Героям! Та велика вдячність людям, які Україну прославляють! І дякую за такий подарунок на День народження!", – написав Кличко.

Це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом, а на пресконференції українець заявив, що бій за правилами ММА з Полом можливий.

Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

Нагадаємо, що в андеркарді поєдинку український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO). Ця поразка стала для українського боксера першою на професійному рингу.

Водночас перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном святкуав володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО).