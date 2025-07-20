Фото дня: як українські військові дивилися в бліндажі бій Усик – Дюбуа

Поки мільйони вболівальників по всьому світу спостерігали за поєдинком між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа з комфортних осель, українські військові робили це в окопах.

На фото, опублікованому платформою United24, видно, як наші захисники, незважаючи на складні умови війни, влаштували перегляд поєдинку прямо на позиціях.

Солдати сидять у бліндажі, перед ними – імпровізований кінотеатр із проєктором, на якому транслюється бій українського чемпіона.

Цей момент викликав захоплення серед користувачів соцмереж. Багато хто відзначив символічність і силу кадру: бій Усика – це не лише спортивна подія, а й джерело натхнення для тих, хто щодня боронить Україну.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цьому українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Після перемоги над британцем Олександр публічно подякував українським захисникам за підтримку.