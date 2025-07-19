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Перша поразка в кар'єрі: Сіренко поступився британцю Дакресу в андеркарді Усик – Дюбуа

Олександр Булава — 19 липня 2025, 21:48
Перша поразка в кар'єрі: Сіренко поступився британцю Дакресу в андеркарді Усик – Дюбуа
leigh dawney photography

Український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO) в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.

Старт поєдинку пройшов у рівній боротьбі, проте надалі британець включився та почав забирати раунд за раундом – працював першим номером та завдавав раз по раз влучних ударів. Водночас українець більше приймав ударів, ніж відповідав.

До завершення бою Дакрес вміло ухилявся від ударів Сіренка та не дав українцю жодного шансу переломити хід зустрічі. У підсумку – одноголосна перемога британця одноголосним рішенням суддів: 99:91, 98:92, 99:92.

Для 30-річного Владислава це перша поразка у його професійній кар'єрі.

Нагадаємо, спочатку Сіренко мав зустрітися на рингу з ще одним українцем Андрієм Новицьким, втім, останній знявся з бою через важку травму.

В останньому бою Владислав у жовтні нокаутом переміг американця Брендона Кармака.

Владислав Сіренко

Владислав Сіренко

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