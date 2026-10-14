У два рази більше робив: колишній чемпіон порівняв підготовку братів Кличків до поєдинків

Колишній чемпіон світу Маїріс Брієдіс (28-3, 20 KO) розповів, що Володимир Кличко (64-5, 53 КО) удвічі сильніше викладався у тренувальному процесі, ніж його брат Віталій Кличко (45-2, 41 КО).

Про це він висловився на власному Ютуб-каналі.

"Володимир Кличко у два рази більше робив, ніж Віталій Кличко на тренуваннях. Довші раунди, довші спаринги, набагато більше спаринг-партнерів. Починав одразу свої спаринги з 12 раундів. Я просто офігів. А Віталій із чотирьох, шести, восьми заходив. Ось так потихеньку заходив і потихеньку виходив", – сказав Брієдіс.

Водночас латвійський боксер розповів, що коли українські брати виходили на ринг, то Володимир взагалі показував не те, що він міг зробити у поєдинку, на відміну від свого старшого брата, який демонстрував набагато більше у бою, ніж у спарингах.

"Дуже важлива ментальність, наскільки ми стійкі перед стресом, можемо впоратися зі своїм внутрішнім суперником – страхом. А решта це вже... Накачатися практично кожен може", – додав Брієдіс.

Нагадаємо, що першим свою професійну кар'єру завершив Віталій Кличко, який у 2012 році переміг німця Мануеля Чарра у Москві. Тоді як Володимир повісив рукавиці на цвях, не на мажорній ноті. У квітні 2017-го Кличко-молодший програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом у 11-му раунді.

Цікаво, що український боксер Сергій Богачук порівняв боксерські спадщини Олександра Усика та братів Кличків.

Раніше Брієдіс заявляв, що Усик вирішив заощадити на наставнику перед поєдинком проти Ріко Верховена, що могло призвести до фатальних наслідків. Однак у команді українського боксера спростували ці слова.