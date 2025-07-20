Це може бути Ф'юрі: Усик – про можливого суперника після перемоги над Дюбуа
Олександр Усик
Queensberry/Leigh Dawney
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) після перемоги над володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф'юрі.
"Хочу сказати дякую Ісусу Христу, дякую Святій Марії і дякую вам, Вемблі.
Зараз я хочу відпочити. Я хочу побути вдома зі своїми дітьми, дружиною. Наступні декілька місяців я хочу тільки відпочивати.
Хто наступний? Може це Тайсон Ф'юрі. Поки не знаю, я хочу додому", – розповів Усик.
Нагадаємо, Олександр у 5-му раунді відправив Дюбуа спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу та ставши вдруге абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.