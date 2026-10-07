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Навіть Усик не качок: Браун оцінив фізичну форму та статуру Ф'юрі, згадавши братів Кличків

Денис Іваненко — 7 жовтня 2026, 11:31
Навіть Усик не качок: Браун оцінив фізичну форму та статуру Ф'юрі, згадавши братів Кличків
Тайсон Ф'юрі
instagram.com/tysonfury

Спенсер Браун поділився думками про форму Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) за два місяці до битви з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його слова передає BoxNation.

Менеджер "Циганського короля" заявив, що британець чудово готовий фізично, попри не атлетичну статуру:

"Він ніколи не припиняє тренуватися. Він просто одержимий цим. Він обов'язково має бути в залі двічі на день. Товстий він чи худий – неважливо, у якій він формі, він все одно піде в зал. Він бігає щонайменше раз на день – миль шість чи сім. У нього чудова природна форма. Йому не обов'язково бути величезним качком із купою м'язів.

Ми ж бачили таке багато разів. Енді Руїс, можна згадати Ларрі Голмса – він теж не був величезним м'язистим хлопцем, був трохи пухким. Та й Мохаммед Алі не був горою м'язів, чи не так? Усі ті бійці старої школи не були величезними качками. У них була природна статура.

А ось брати Клички... Саме вони повернули в бокс моду на величезних, м'язистих монстрів зростом понад два метри. Навіть Усик не качок, правда? Він, по суті, звичайний хлопець, не надто високий".

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі свій наступний бій проведе 11 грудня в Кардіффі. На кону його поєдинку з Ентоні Джошуа стоятиме спеціальний пояс "Битва за Британію".

Напередодні думками про протистояння зіркових надважковаговиків поділився Френк Воррен. Промоутер вважає, що це буде визначальний бій у їхніх кар'єрах.

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