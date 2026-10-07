Навіть Усик не качок: Браун оцінив фізичну форму та статуру Ф'юрі, згадавши братів Кличків

Спенсер Браун поділився думками про форму Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) за два місяці до битви з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його слова передає BoxNation.

Менеджер "Циганського короля" заявив, що британець чудово готовий фізично, попри не атлетичну статуру:

"Він ніколи не припиняє тренуватися. Він просто одержимий цим. Він обов'язково має бути в залі двічі на день. Товстий він чи худий – неважливо, у якій він формі, він все одно піде в зал. Він бігає щонайменше раз на день – миль шість чи сім. У нього чудова природна форма. Йому не обов'язково бути величезним качком із купою м'язів.

Ми ж бачили таке багато разів. Енді Руїс, можна згадати Ларрі Голмса – він теж не був величезним м'язистим хлопцем, був трохи пухким. Та й Мохаммед Алі не був горою м'язів, чи не так? Усі ті бійці старої школи не були величезними качками. У них була природна статура.

А ось брати Клички... Саме вони повернули в бокс моду на величезних, м'язистих монстрів зростом понад два метри. Навіть Усик не качок, правда? Він, по суті, звичайний хлопець, не надто високий".