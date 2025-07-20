Так, це можливо: Усик не виключив проведення поєдинку з блогером Полом за правилами ММА

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) не проти провести бій проти відомого блогера-боксера Джейка Пола за правилами ММА.

Про це Усик повідомив під час пресконференції після бою з вже колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Зазначимо, що після бою обидва навіть встигли провести битву поглядів.

"Чи реально, що Джейк Пол зійдеться з Олександром Усиком в поєдинку за правилами ММА? Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це було ще можливіше", – зазначив Усик.

Таку саму думку висловив і тренер Олександра Сергій Лапін.

"Так, це можливо", – відповів він коротко.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Нагадаємо, напередодні Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Зауважимо, що наприкінці травня промоутер блогера заявив, що бій з Олександром Усиком цілком можливий.