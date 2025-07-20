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Я хочу побачити цей бій, – Туркі назвав бажаного суперника для Усика

Микола Дендак — 20 липня 2025, 01:13
Я хочу побачити цей бій, – Туркі назвав бажаного суперника для Усика
Мозес Ітаума
Getty images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що хоче побачити бій абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO).

Про це він написав у себе в соцмережах.

"Я хочу побачити Усика проти Ітауми. Ось це бій", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Туркі аль Аш-Шейх Мозес Ітаума

Туркі аль Аш-Шейх

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