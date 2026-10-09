Пригадав слова Кличка: експромоутер Усика зізнався, кого підтримуватиме у реванші Дюбуа – Вордлі

Промоутер Олександр Красюк розповів, що у бою Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) проти Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) не підтримуватиме "Динаміта", пригадавши слова легенди боксу Віталія Кличка.

Свою думку він висловив в інтерв'ю Boxing News.

"Я завжди згадую слова Віталія Кличка, який якось сказав: "Не існує найсильнішого боксера у світі, все справа у тому, як ти підготувався і наскільки ти гарний у проміжку часу в 46 хвилин – ось що має значення". Ти можеш бути найгіршим за годину до цього і можеш стати найгіршим через годину після, але якщо у цей конкретний проміжок часу ти найкращий, тоді ти перемагаєш, і це карбується в історії. Те саме стосується цих двох хлопців – обидва блискучі надважковаговики, обидва британці. Щодо мене – у цьому бою я буду підтримувати Вордлі", – сказав Красюк.

Колишній промоутер Олександра Усика додав, що перший двобій між боксерами був доволі рівним, хоч і закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь Дюбуа, відібравши у Фабіо титул WBO.

Реванш відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". "Динаміт" обіцяє відправити суперника у нокаут. Серед гостей вечора боксу у столиці Великої Британії буде Філіп Хргович, який нещодавно сенсаційно переміг Мозеса Ітауму. Хорват вже заявляв, що хотів би вийти у ринг проти Даніеля.

Раніше непереможений німець Агіт Кабаєл оцінив шанси Вордлі у другому поєдинку проти Дюбуа.