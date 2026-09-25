Вони народилися в Америці: Кличко – про те, чого його діти не боронять Україну

Колишній чемпіон світу з боксу та мер Києва Віталій Кличко пояснив, що його діти не перебувають на фронті, оскільки вони народилися у США, а навчалися в Європі або Америці.

Про це він сказав у інтерв'ю швейцарському виданню 20 Minuten.

Журналістка переказала слова військових, які запитують, чому воюють звичайні люди, тоді як діти політиків перебувають за кордоном.

"Ви маєте на увазі моїх дітей? Мої діти ніколи не жили в Україні. Вони народилися в Америці та навчалися в Європі або Америці", – зазначив він.

Коли журналістка зауважила, що питання про дітей політиків усе ж залишається, Кличко розповів, що сам свого часу жив за кордоном, але добровільно повернувся до України, бо тут його коріння.

Він додав, що знає родини, чиї діти воюють, і родини, де це не так, тому узагальнювати не можна. Про себе мер сказав, що щомісяця буває на фронті.

У Віталія Кличка троє дорослих дітей: сини Єгор (2000 року народження) і Максим (2005 року народження) та донька Єлизавета (2002 року народження). Молодший син Максим — баскетболіст збірної України; він перейшов до команди Університету Східної Кароліни, що виступає в NCAA.

Напередодні Віталій Кличко оголосив про тимчасову заборону в місті всіх спортивних та розважальних заходів на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів.