Лапін у надважкому поєдинку переміг британця Едмондсона та захистив титул IBF International

У суботу, 19 липня, володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО) провів бій в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Суперником українця став британець Льюїс Едмондсон (11-1, 3 КО), а на кону стояв титул IBF International. Боксери пройшли всю дистанцію у 10 раундів, а перемогу рішенням більшості суддів: 95:95 і двічі по 96:94. здобув Лапін, для якого ця вікторія стала вже 12-ю на професійному рингу, водночас його суперник зазнав першої поразки в кар'єрі.

Головні події почали розгортатися з 8-го раунду. Суперник двічі майже викинув Лапіна за межі рингу, однак останні 2 фінальні раунди пройшли за українцем, який непогано працював від захисту, на що британець тільки клінчував.

Свій попередній бій Лапін провів у грудні минулого року, коли переміг Ділана Коліна одноголосним рішенням суддів.

Раніше український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO) в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Ця поразка стала для українського боксера першою на професійному рингу.