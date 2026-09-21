Віталій буквально впав від виснаження: Чарльз пригадав бій Кличко – Чісора

Тренер Дон Чарльз похвалив Віталія Кличка (45-2, 41 КО), який проявив бажання побитися проти Дерека Чісори (36-14, 23 КО), попри поразку британця від Роберта Хеленіуса (32-5, 21 КО).

Його слова передає Ютуб-канал Shizzio.

За словами наставника, через таке рішення на українську легенду боксу полилася критика, адже він відмовився від своїх слів, що вийде у ринг проти переможця двобою Чісора – Хеленіус.

"Люди почали його критикувати: "Чому ви не битиметеся з переможцем? Ви ж казали, що будете битися з переможцем". А він відповів: "Я битимуся з переможцем, тому що Чісора виграв той бій". Це все задокументовано. Саме тому зрештою він і вийшов на бій із Дереком", – заявив Чарльз.

Відомий коуч розповів, що Чісора приїхав у Мюнхен у статусі андердога. Усі експерти в унісон твердили, що Кличко-старший знищить Дерека за два раунди.

"Усі експерти практично одностайно казали, що він нокаутує Дерека за два раунди. Ми сказали: "Добре, дивіться". Ми приїхали туди, і, на мою думку, Дерек влаштував Віталію найважчий бій після Леннокса Льюїса. Якщо подивитеся той бій, це був дуже важкий поєдинок. 12 раундів. Наскільки я пам'ятаю, Дереку віддали чотири чи п'ять раундів. Ніхто не забирав у Віталія раунди. Він не програвав раунди. Навіть на спарингах. Так, він точно не віддавав раунди в офіційних боях. Так, у Німеччині Дереку віддали чотири раунди, а наприкінці 12-го Віталій буквально впав від виснаження – його брат Володимир підтримував його, і він обм'як у нього на плечі. Він був повністю виснажений", – пригадав тренер.

Чарльз додав, що Чісора почав тиснути на Кличка занадто пізно. Дон зазначив, що план на бій полягав у тому, щоб почати тиснути рано, адже він знав, що Віталій почне втомлюватися ближче до 7-го раунду. Однак цей план не втілився у реальність через недосвідченість команди британця.

Нагадаємо, що бій Кличко – Чісора відбувся 19 лютого 2012 року у німецькому Мюнхені та закінчився перемогою Віталія за одноголосним рішенням суддів – 118:110 (двічі) та 119:111.

Раніше Дерек розповів про зірваний бій проти Володимира Кличка. Титульне протистояння Чісори проти Кличка-молодшого повинно було відбутися у 2010-му, однак двобій було скасовано за декілька днів до вечора боксу через травму українця.