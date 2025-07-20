Усик дав ім'я удару, яким нокаутував Дюбуа

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) дав ім'я лівому боковому удару, який став фатальним для Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у бою за пояси WBA, WBO, WBC, IBO та IBF.

На пресконференції після бою українець розповів, що називає цей удар – Іван.

"Хук це так, а це – Іван. Чому Іван? Це українське ім'я, це такий великий хлопець, який живе в селі, працює на фермі, такий козак. Так – це сильний удар", – сказав Усик.

Oleksandr Usyk on the left hook that knocked out Daniel Dubois, that he has named "Ivan" 🤣 👊 pic.twitter.com/SHlF6Iyh4s — Ring Magazine (@ringmagazine) July 19, 2025

Це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом, а на пресконференції українець заявив, що бій за правилами ММА з Полом можливий.

Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

Нагадаємо, що в андеркарді поєдинку український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO). Ця поразка стала для українського боксера першою на професійному рингу.

Водночас перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном святкуав володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО).