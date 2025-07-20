Усик провів битву поглядів із Джейком Полом після бою з Дюбуа

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) провів битву поглядів із відомим блогером та боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

Це сталося після перемоги українця над британським надважковаговиком Даніелем Дюбуа, якого Усик нокаутував у 5 раунді.

Jake Paul vs Usyk?! 🤯 pic.twitter.com/OznByfMEMs — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

Після бою український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

Нагадаємо, напередодні Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Зауважимо, що наприкінці травня промоутер блогера заявив, що бій з Олександром Усиком цілком можливий.