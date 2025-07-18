Прогнози на реванш і спадщина Усика: що кажуть експерти перед боєм із Дюбуа

Бій року вже на горизонті. 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" відбудеться поєдинок за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Олександр Усик знову вийде на ринг, щоб довести: саме він – справжній король гевівейту.

Суперник українця – злий, заряджений і небезпечний британець Даніель Дюбуа, який переконаний, що цього разу все буде інакше. Чи зможе Усик вдруге приборкати Даніеля? І чи стане цей реванш найважчим випробуванням для Олександра після тріумфів над Ф’юрі?

"Чемпіон" поспілкувався з провідними українськими експертами, аби дізнатися, яким може бути сценарій мегафайту, чи варто очікувати дострокової розв’язки в реванші, а також чому саме цей бій може стати ключовим у спадщині Олександра Усика.

Ексволодар титулів інтерконтинентального чемпіона світу за версією IBF, чемпіона Європи за версією WBO Сергій Федченко вважає, що Усик здобуде перемогу і в реванші. На його думку, українець методично зламає суперника в другій половині бою та завершить усе достроково.

"Дюбуа буде пресингувати першу половину бою, але Усик його в підсумку зупинить. Олександр переможе нокаутом у другий половині поєдинку", – заявив Федченко.

Такої ж думки про перебіг поєдинку й ексчемпіон світу з боксу за версією WBA Андрій Котельник. Він вважає, що після епохальних боїв з Ф’юрі Усик вийшов на новий рівень майстерності й просто не залишить Дюбуа шансів протриматися всі 12 раундів:

"Після двох боїв проти Тайсона Ф’юрі Усик став тільки сильнішим. Не думаю, що бій пройде всі 12 раундів. Усик має виграти технічним нокаутом в другій половині поєдинку".

Олександр Усик та Даніель Дюбуа Queensberry/Leigh Dawney

Натомість перший заступник головного редактора "Чемпіона" Денис Шаховець висловив думку, що реванш проти Дюбуа буде для Усика складнішим, аніж перший бій:

"Навколо "удару нижче пояса" в першому поєдинку було дуже багато розмов, і думки експертів дуже різняться. Насправді той бій – вже минуле. Але Дюбуа залишився дуже злий і мав два роки, аби приготувати відповідь. Він став кращим, він молодший. Вважаю, що цього разу Усику не вдасться здобути дострокову перемогу, однак українець все одно має гарні шанси вийти переможцем – за рішенням суддів".

Ведучий програми "Факти" на ICTV Андрій Ковальський поділився своїми думками щодо майбутнього Олександра Усика та оцінив його шанси залишатися на вершині світового боксу:

"Олександру вже 38, і попри його чудову фізичну форму, вік бере своє. Втім, його стиль – енергоощадливий, він не пропускає багато ударів і боксом "мислить", а не б’ється в стилі "пан або пропав". Тому, як на мене, Усик має ще 2-3 бої на чемпіонському рівні. Якщо всі вони будуть з топами (наприклад, бої з Ф’юрі чи з Джошуа), це буде гідне завершення кар’єри. Але багато буде залежати від поєдинку 19 липня".

Головний редактор vRINGe.com Антон Горюнов вважає, що трилогія Усика з Тайсоном Ф'юрі має сенс лише з фінансового боку, тоді як з погляду спорту й спадщини варто зосередитися на нових іменах.

"Третій бій з Ф’юрі – це вже про гроші, а не про спадщину. З огляду спадщини, Усик уже все впевнено вибудував. Зовсім не виключаю, що такий поєдинок відбудеться. Хоча далі Дюбуа я б зараз не заглядав.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа Queensberry/Leigh Dawney

Особисто мені він, скажімо так, не настільки цікавий, як бій Усика з Джо Паркером, який відверто заслужив свій шанс. Це якщо зі спортивного погляду. А з погляду на шоу – Ф’юрі й досі немає рівних, тож заплющувати очі й демонстративно відвертатися я також не стану".

Дещо іншою думкою стосовно трилогії з Ф'юрі поділився засновник проєкту Tanksport Василь Танкевич. Він переконує, що третій бій з "Циганським королем" дозволить Усику "вбити двох зайців" – і заробити грошей, і стати символом епохи в гевівейті.

"Третій бій із Ф’юрі стане ідеальним фіналом великої кар’єри Усика, який у разі перемоги завершить свій шлях не просто королем найпрестижнішої вагової категорії, а символом епохи та одним із найкращих боксерів усіх часів. Переконаний, Туркі Аль-Шейх зробить Олександрові таку фінансову пропозицію, від якої неможливо відмовитись".

Також цікавим є питання, хто ж з українців продовжить спадщину Усика в гевівейті, як Олександр це зробив після братів Кличків. На думку президента Всесвітньої боксерської Ради (WBC) Ukraine Миколи Ковальчука, перспективні боксери є, однак наразі вони задалеко від чемпіонського рівня.

"Сьогодні в українському гевівейті немає очевидних суперзірок. Але є перспективні хлопці, які можуть скласти гідну конкуренцію на найвищому рівні: Влад Сіренко, Цотне Рогава, Олександр Захожий, Богдан Миронець, Олександр Гриців. На жаль, поки що всі вони дуже далекі від рівня Усика чи братів Кличків. Але потенціал, безумовно, у кожного є", – зазначив Ковальчук.

Бій-реванш Олександр Усик – Даніель Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.