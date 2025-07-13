Василь Танкевич: Усик жорстко відповість за спекуляції про "легальний" удар Дюбуа в першому бою

У суботу, 19 липня, чемпіон світу за версіями WBA, WBC та WBO, український боксер Олександр Усик проведе об'єднавчий поєдинок проти британця Даніеля Дюбуа, який володіє поясом IBF.

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку та всього тижня бою. Пряма трансляція також буде доступна в Україні. Детальніше – за посиланням.

Це буде другий поєдинок між боксерами. 26 серпня 2023 року Усик нокаутував суперника в 9 раунді. Поєдинок викликав чимало суперечок – рефері в ринзі призупиняв бій у 5 раунді через брудний удар Дюбуа нижче поясу.

Засновник проєкту Tanksport Василь Танкевич поділився думками щодо перебігу та результат бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа, на кону якого буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті. Також відомий експерт пояснив, чому третій поєдинок з Тайсоном Ф’юрі буде ідеальним завершенням кар’єри для Олександра.

– Пане Василю, яким бачите хід бою-реваншу Усика з Дюбуа 19 липня 2025 року та який прогнозуєте результат?

– Матч-реванш Усика з Дюбуа буде іншим за характером, ніж їхній перший бій, але не за результатом. Перемоги над Міллером, Хрговичем і Джошуа додали Дюбуа впевненості, а бій у Лондоні – перевагу домашнього рингу та, можливо, лояльного суддівства. Але, гадаю, він розуміє, що навіть за цих обставин перемога за очками над таким суперником, як Усик, для нього майже неможлива. Тому зробить ставку на нокаут. Він діятиме агресивно, тиснутиме й шукатиме момент для вирішального удару, але це лише відкриє простір для контратак Усика.

Очікую, що британський боксер буде працювати жорстко й брудно – з ударами на межі та за межею фолу. Команда Дюбуа пам’ятає контроверсію першого бою, тому не виключено, що знову гратиме на провокаціях і спробує зламати ритм Усика. Можливі також різні нюанси перед боєм, щоб вивести Усика з рівноваги.

Але українець у своїй кар’єрі, здається, вже бачив усе – і такі фокуси не мають вплинути на нього під час бою. Він знову триматиме дистанцію, використовуватиме футворк і таймінг, щоби поступово розібрати суперника. У другій половині бою, коли Дюбуа втратить темп і свіжість, українець візьме бій під повний контроль. Залежно від витривалості британця – ну і не забуваймо про поважний вік українця – буде або дострокова перемога українця, або переконлива перемога за очками. Найімовірніше, бій завершиться у 9-11 раундах. Усик знає, що не можна залишати рішення суддям у Британії. Тож очікую холодну розправу зі спортивною жорстокістю, щоб більше не виникало питань, як після першого бою.

Перший бій Усик – Дюбуа в серпні 2023 року Getty Images

Взагалі, реванш викликає в мене аналогію із зустріччю Андре Ворда і Сєргєя Ковальова. У першому їхньому бою було суперечливе рішення на користь американця, а в реванші він зняв усі питання. Усик, якого, мабуть, дістали спекуляції з боку Дюбуа та його команди щодо нібито легальності удару нижче пояса в першому бою, зробить те саме – цього разу не залишить простору для сумнівів, хто насправді сильніший у цій парі й по праву заслуговує стати абсолютним чемпіоном світу.

– Скільки ще боїв Олександр зможе провести на своєму звичному чемпіонському рівні?

– Усик планує провести ще два поєдинки перед завершенням кар’єри. Один із них – реванш проти Дюбуа, який стане ключовим тестом його фізичної форми та мотивації. Якщо Усик продемонструє свій звичний рівень, то принаймні ще одного разу ми побачимо його в ринзі. Якщо ж буде травма чи спад форми як наслідок спортивного старіння – плани можуть змінитися.

– Чи потрібен Усику третій бій проти Тайсона Ф’юрі? Особисто вам було б його цікаво подивитися?

– Третій бій із Ф’юрі стане ідеальним фіналом великої кар’єри Усика, який у разі перемоги завершить свій шлях не просто королем найпрестижнішої вагової категорії, а символом епохи та одним із найкращих боксерів усіх часів. Переконаний, Туркі Аль-Шейх зробить Олександрові таку фінансову пропозицію, від якої неможливо відмовитись.

Але після того, як Ф’юрі засвітився на недавньому заході в Стамбулі, організованому одіозним путіністом Умаром Кремльовим, заявив про намір поїхати в Москву, публікував у соцмережах проросійські матеріали й романтизував образ Росії на тлі російсько-української війни, – для мене ця історія перестала бути просто боксом. Третій бій матиме особливий символізм. Це шанс для Усика символічно поставити крапку в протистоянні з боксером, який публічно ігнорує реалії неспровокованої збройної агресії Росії проти України. Дуже хочу, щоб Усик нокаутував Ф’юрі у їхньому фінальному побаченні.

– Хто з українських боксерів в майбутньому може посісти місце Усика, як Олександр свого часу продовжив справу, розпочату братами Кличками? Чи є такий український боксер зараз?

– На жаль, не бачу жодного українського боксера, який у найближчій перспективі міг би повноцінно претендувати на місце Усика. Олександр став гідним спадкоємцем справи братів Кличків – і навіть перевершив їх. Але поки що не видно нового бійця з відповідним потенціалом. Проте це не причина для песимізму. Україна – боксерська нація, яка регулярно народжує чемпіонів світового масштабу. Це лише питання часу.

А поки буде зароджуватись нова суперзірка, матимемо гарний час насолодитися посмаком легендарних досягнень Олександра Усика – найяскравішої боксерської зірки епохи.

Кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко уже в Лондоні та працює з місця подій. Слідкуйте за ексклюзивами на нашому сайті щодня.