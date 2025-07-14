Андрій Котельник: Усик повинен "розкласти" Дюбуа
Ексчемпіон світу з боксу за версією WBA Андрій Котельник переконаний у перемозі Олександра Усика (23-0, 14 КО) над Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO) у другому поєдинку боксерів.
Про це він розповів в ексклюзивному коментарі для "Чемпіона".
"Вже залежить від того, в якій готовності боксери підійдуть до бою. Дюбуа за останній рік став сильнішим. Він нокаутував Ентоні Джошуа і це додало йому впевненості. Прогнозую, що бій буде конкурентним і цікавим, але Усик повинен "розкласти" британця. За навичками українець набагато сильніший. Після двох боїв проти Тайсона Ф’юрі Усик став тільки сильнішим. Не думаю, що бій пройде всі 12 раундів. Усик має виграти технічним нокаутом в другий половині поєдинку", – резюмував Котельник.
Висловився ексчемпіон і про майбутнє Усика:
"Це Олександр знає краще, ніж ми. Але ще два бої українець може відбоксувати – це 100 відсотків. З ким боксувати після Дюбуа, то вже інше питання. Ф’юрі? Зі спортивної точки зору, думаю, що ні. Якщо ж дивитися з фінансової мотивації – може бути".
Є декілька варіантів у Андрія Котельника і щодо того, хто з українських боксерів може гучно заявити про себе у профібоксі:
"Україна багата боксерськими талантами. Думаю, що хтось прийде, хоча зараз важко назвати конкретне ім’я. В аматорах у нас є Олександр Хижняк. Вважаю, що ще не сказав свого останнього слова в хевівейті Віктор Вихрист. Також є ще Влад Сіренко".
19 липня на стадіоні "Вемблі" українець Олександр Усик проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа. Орієнтовний початок – 23:30 за київським часом.
Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа завершився перемогою українського боксера в 9 раунді нокаутом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Також українські уболівальники зможуть дивитися бій наживо.