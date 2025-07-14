Андрій Котельник: Усик повинен "розкласти" Дюбуа

Ексчемпіон світу з боксу за версією WBA Андрій Котельник переконаний у перемозі Олександра Усика (23-0, 14 КО) над Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO) у другому поєдинку боксерів.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі для "Чемпіона".

" Вже залежить від того, в якій готовності боксери підійдуть до бою. Дюбуа за останній рік став сильнішим. Він нокаутував Ентоні Джошуа і це додало йому впевненості. Прогнозую, що бій буде конкурентним і цікавим, але Усик повинен "розкласти" британця. За навичками українець набагато сильніш ий . Після двох боїв проти Тайсона Ф’юрі Усик став тільки сильнішим. Не думаю, що бій пройде всі 12 раундів. Усик має виграти технічним нокаутом в другий половині поєдинку" , – резюмував Котельник.

Висловився ексчемпіон і про майбутнє Усика:

"Це Олександр знає краще, ніж ми. Але ще два бо ї українець може відбоксувати – це 100 відсотків. З ким боксувати після Дюбуа , то вже інше питання. Ф’ юрі? Зі спортивної точки зору , думаю, що ні. Якщо ж дивитися з фінансово ї мотивації – може бути" .

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Є декілька варіантів у Андрія Котельника і щодо того, хто з українських боксерів може гучно заявити про себе у профібоксі:

"Україна багата боксерськими талантами. Думаю, що хтось прийде, хоча зараз важко назвати конкретне ім’я. В аматорах у нас є Олександр Хижняк. Вважаю, що ще не сказав свого останнього слова в х евівейт і Віктор Вихрист. Також є ще Влад Сіренко" .

19 липня на стадіоні "Вемблі" українець Олександр Усик проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа. Орієнтовний початок – 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа завершився перемогою українського боксера в 9 раунді нокаутом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Також українські уболівальники зможуть дивитися бій наживо.